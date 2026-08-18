Primeiro debate ao Governo do Tocantins reúne seis candidatos nesta terça-feira em Palmas

Por Wesley Silas

O primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Tocantins para as eleições de 2026 ocorre nesta terça-feira (18), a partir das 19h, em Palmas, com a confirmação de seis concorrentes e transmissão por emissoras de TV, rádio e plataformas digitais. Saiba como acompanhar o debate.

Inclusão judicial e formato da transmissão

A realização do debate reúne os candidatos Vicentinho Júnior (PSDB), Professora Dorinha (União Brasil), Laurez Moreira (PSD), Ataídes Oliveira (Novo), Professor Witer (Federação Rede/PSOL) e Du Pereira (DC).

Inclusão judicial e formato da transmissão

A realização do debate reúne os candidatos Vicentinho Júnior (PSDB), Professora Dorinha (União Brasil), Laurez Moreira (PSD), Ataídes Oliveira (Novo), Professor Witer (Federação Rede/PSOL) e Du Pereira (DC).

A presença de Du Pereira foi assegurada por decisão liminar da desembargadora Silvana Maria Parfieniuk, do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), expedida em 16 de agosto.

O candidato do Democracia Cristã havia sido excluído sob a justificativa de que o partido não atinge a representação mínima de cinco parlamentares no Congresso Nacional. No entanto, a magistrada apontou tratamento desigual, uma vez que o candidato do Novo foi convidado apesar de se enquadrar na mesma regra. A decisão estabeleceu multa de R$ 50 mil por hora em caso de descumprimento.

O evento é transmitido pela Record News Tocantins (TV Cristal), Rede Hits FM, RedeTV! e veículos associados à Avecom.

Posicionamento dos candidatos

Professora Dorinha (União Brasil)

A candidata da coligação União pelo Tocantins destacou a expectativa por uma discussão propositiva e voltada às necessidades reais do Estado.

“Estou preparada para debater as necessidades do Tocantins. Vou ter uma postura propositiva, olhando para o futuro. Nós temos um plano que busca manter as conquistas e dar um salto de qualidade. Tenho certeza de que temos as melhores propostas e é isso que vou mostrar no debate”, afirmou Dorinha.

Vicentinho Júnior (PSDB)

O candidato tucano enfatizou a importância do encontro para debater temas essenciais para a população tocantinense, como saúde, educação, segurança, infraestrutura e geração de empregos. A campanha destacou que o evento funciona como espaço para expor prioridades e compromissos voltados ao desenvolvimento regional.

Laurez Moreira (PSD)

O candidato do PSD ressaltou o papel democrático do confronto de ideias e a necessidade de priorizar projetos para o futuro do Estado.

“Este é um momento importante para a democracia e para o povo tocantinense, que merece ouvir propostas, conhecer projetos e compreender os caminhos que cada um defende para o futuro do nosso Estado. Espero que possamos concentrar nossas energias no debate de ideias, na apresentação de soluções e no respeito às diferenças, sempre colocando os interesses do Tocantins acima de qualquer disputa”, declarou Laurez Moreira.

As assessorias de comunicação dos demais candidatos (Ataídes Oliveira, Professor Witer e Du Pereira) não enviaram manifestações até o fechamento desta edição.

Candidaturas a saírem da zona de conforto

O primeiro debate oficial da campanha eleitoral cumpre o papel de estabelecer o tom da disputa nas urnas. Em cenários com múltiplos concorrentes, o confronto direto obriga as candidaturas a saírem da zona de conforto de programas pré-gravados e a responderem a questionamentos cruzados, o que expõe o domínio técnico sobre a administração pública e a capacidade de articulação política. Embora debates raramente decidam eleições de forma isolada, eles funcionam como o principal divisor para a consolidação de lideranças e para a migração de eleitores ainda indecisos na fase inicial da campanha.

Onde acompanhar

O debate será transmitido pela TV Cristal Record News Tocantins, canal 5.1, e pelo rádio, por meio da Hits FM 93,5 e emissoras afiliadas em todo o Estado.

Também será possível acompanhar a transmissão pelas plataformas digitais:

YouTube – Rádio FM: Rádio Hits FM – transmissões ao vivo

YouTube – TV Cristal / Record News Tocantins: Record News TV Cristal Tocantins – transmissões ao vivo

TikTok – Tô Ligado Tocantins: Tô Ligado Tocantins

Importante: os links disponibilizados são os endereços gerais dos canais. O link específico do debate será disponibilizado uma hora antes do início da transmissão nas respectivas plataformas.