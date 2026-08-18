Ataídes defende representatividade parlamentar do Novo e participação de todos os candidatos pelo fortalecimento da democracia e da pluralidade

Por Wesley Silas

O candidato ao Governo do Tocantins pelo Partido Novo, Ataídes Oliveira, contestou o teor de uma decisão judicial que garantiu a participação do candidato Du Pereira (DC) em um debate eleitoral. A sentença, motivada por um pedido da defesa de Du Pereira, questionou a isonomia da emissora ao convidar Ataídes Oliveira, alegando que o Novo e o Democracia Cristã estariam em condições jurídicas idênticas quanto à representatividade parlamentar.

Representatividade parlamentar em debate

A defesa de Du Pereira argumentou que a emissora teria incorrido em arbitrariedade ao selecionar os nomes para o debate, sustentando que ambos os partidos não atingiriam a representatividade mínima no Congresso Nacional exigida pela legislação eleitoral.

Em resposta, Ataídes Oliveira, que preside o diretório estadual do Partido Novo, refutou a comparação e afirmou que a legenda possui atualmente cinco deputados federais, contrariando a premissa utilizada no processo judicial. O candidato manifestou apoio à presença de Du Pereira no debate da Record News e defendeu que a participação de todos os candidatos é fundamental para o fortalecimento da democracia e da pluralidade.

Contexto das Eleições 2026

A decisão judicial que permitiu a inclusão de Du Pereira no debate estabeleceu multa de R$ 50 mil por hora de atraso em caso de descumprimento, além de prever a possibilidade de suspensão da programação da emissora.

A controvérsia jurídica reflete as tensões da fase de debates eleitorais, onde o cumprimento dos critérios legais para convites e a garantia da igualdade de condições entre os postulantes ao Palácio Araguaia tornam-se pautas centrais. O impacto imediato é a ampliação do número de participantes nos encontros, forçando as organizações a reavaliarem seus critérios de seleção sob a ótica da estrita conformidade com a legislação vigente.