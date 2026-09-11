Luana Nunes defende levar modelo de saúde e distribuição de renda de Gurupi para outros municípios do Tocantins

Com a proposta de ampliar para outros municípios experiências desenvolvidas em Gurupi nas áreas de saúde e distribuição de renda, a candidata a deputada federal Luana Nunes (União Brasil) intensificou, nesta quinta-feira, 10, a agenda de campanha na cidade. Durante a manhã, ela se reuniu com empresários e representantes da Associação do Setor Santa Rita. À tarde, participou de caminhada ou buzinaço e, à noite, reuniu moradores do setor Leste em um encontro de campanha.

Por Redação

Nas reuniões da manhã, Luana dialogou com empresários da Auto Peças União, no Setor Waldir Lins, e com moradores e representantes da Associação do Setor Santa Rita. Os encontros foram dedicados à apresentação de propostas e à escuta de demandas da população.

Durante a agenda, a candidata afirmou que tem aproveitado os intervalos da campanha para estudar temas que pretende defender no Congresso Nacional, entre eles políticas de proteção às mulheres e o combate à violência doméstica.

Luana também reagiu aos ataques políticos que voltaram a ocorrer durante a campanha. Ela afirmou que pretende manter o foco no trabalho e no contato com a população. “Quem não tem trabalho prestado ou não exerce sua função corretamente acaba tentando diminuir o trabalho dos outros. Sempre busquei ser reconhecida pelo meu trabalho, como médica, na Secretaria de Saúde e agora colocando meu nome à disposição. Vou continuar trabalhando com tranquilidade e honrando o nome da minha família”, afirmou.

Projeto para além de Gurupi

À noite, durante a grande reunião no setor Leste, Luana destacou a importância do contato direto com a população durante a campanha e citou resultados de projetos desenvolvidos durante sua atuação nas áreas de Assistência Social e Saúde.

A candidata defendeu que as experiências implementadas em Gurupi possam ser utilizadas como referência em outros municípios do Tocantins, especialmente em regiões que ainda não tiveram acesso às mesmas políticas públicas. “Essa campanha tem sido um momento de crescimento pessoal, porque permite ouvir as pessoas e ver o impacto dos projetos que criamos na Assistência Social e na Saúde. Isso reforça nossa disposição de continuar esse trabalho”, afirmou.

Luana também ressaltou que sua candidatura pretende representar uma agenda regional e não apenas um projeto pessoal ou familiar.