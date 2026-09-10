Faltando 24 dias para as eleições: “Cheguei aos 139 municípios”, diz Vicentinho ao defender governo presente em todo o Tocantins

Por Wesley Silas, com informações da Ascom do candidato

A 24 dias das eleições, o candidato ao governo do Tocantins Vicentinho Júnior (PSDB) realizou compromissos de campanha na região Sul do Estado nesta quarta-feira (9). Em reunião pública no município de Formoso do Araguaia, ao lado do candidato a vice-governador Amélio Cayres (MDB), o postulante apresentou propostas voltadas à infraestrutura, saúde, educação, segurança e serviços para populações tradicionais e servidores públicos, destacando ter alcançado todos os 139 municípios tocantinenses ao longo de seus mandatos como deputado federal.

Propostas para Formoso do Araguaia e atendimento regional

Durante o ato político em Formoso do Araguaia, realizado em praça pública, a programação registrou uma queda na transmissão de energia elétrica local, evento que não interrompeu os discursos. Em sua fala, Vicentinho Júnior detalhou prioridades como o funcionamento 24 horas de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) no interior do Estado, ações voltadas às comunidades indígenas e quilombolas e a manutenção de investimentos descentralizados.

Na mesma ocasião, Amélio Cayres enfatizou a importância da proximidade com o eleitorado e defendeu a convergência entre as bases políticas regionais que compõem a chapa.

Atividades em Gurupi e debate sobre emendas parlamentares

Antes de seguir para Formoso do Araguaia, a comitiva cumpriu agenda em Gurupi, com caminhada pelo comércio local, reunião com empresários, ato de adesivação e a inauguração do comitê de campanha (“Casa 45”). As atividades contaram com a presença do candidato ao Senado Vanderlei Luxemburgo (PSB) e de postulantes às vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. No município, o candidato defendeu o fortalecimento da cidade como polo de integração logística e atração de empresas.

A passagem por Gurupi reacendeu o debate sobre a alocação de emendas parlamentares destinadas à cidade. Dados apresentados pelo gabinete do deputado indicam um montante total de R$ 6.713.938,00 indicados para o município desde o início de seus mandatos na Câmara dos Deputados em 2014, dos quais R$ 5.413.938,00 já foram efetivamente pagos a entidades de assistência, à área da saúde e a obras de infraestrutura.

Os registros de repasses históricos visam rebater questionamentos sobre uma aplicação menor de recursos na atual gestão municipal de Gurupi. De acordo com os dados do gabinete, o volume acumulado ao longo de quase 12 anos engloba repasses diretos e indiretos que ultrapassam a marca descrita por opositores em levantamentos parciais.

A estratégia de Vicentinho Júnior em intensificar a presença na região Sul reforça a busca por consolidação de votos em bases estratégicas fora do eixo da capital, Palmas. Ao confrontar dados de liberação de emendas e expor o histórico de investimentos em infraestrutura e serviços públicos, a candidatura tenta neutralizar críticas da oposição e reforçar uma narrativa de viabilidade técnica e capilaridade política na reta final do primeiro turno.