Primeira-dama de Formoso do Araguaia questiona Alexandre Guimarães sobre destinação de emendas ao município

da redação

A primeira-dama de Formoso do Araguaia, Geane Nunes, publicou uma manifestação nas redes sociais questionando o deputado federal Alexandre Guimarães sobre os recursos destinados ao município durante o mandato. A reação ocorreu após uma postagem do parlamentar na qual ele afirma ter destinado mais de R$ 1 milhão em emendas para Formoso do Araguaia. Na publicação, a primeira-dama contestou o que considera insuficiente diante da votação recebida pelo deputado na cidade e comparou a atuação de Alexandre com a de outros parlamentares que, segundo ela, direcionaram valores maiores ao município.

Na postagem, ela citou Toinho Andrade, que teria recebido quase 2 mil votos e destinado mais de R$ 18 milhões em benefícios, além de Carlos Gaguim, com 556 votos e mais de R$ 6 milhões em emendas nos últimos dois anos. Também mencionou Ricardo Ayres, que teria recebido 730 votos, e Filipe Martins, com quase 1,5 mil votos e mais de R$ 5 milhões investidos e empenhados.

Ao final, a primeira-dama afirmou que há “muito trabalho prestado” pelos parlamentares citados e classificou como “vergonhosa” a postagem de Alexandre.