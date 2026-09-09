Eduardo Gomes recebe reconhecimento por obras e amplia mobilização no Sudeste do Tocantins

Em cinco municípios, senador prestou contas do mandato e foi destacado pela contribuição para solucionar uma demanda histórica de abastecimento de água em Novo Alegre

Da Redação

O trabalho realizado por Eduardo Gomes (PL-TO) nos municípios do Sudeste marcou a agenda desta terça-feira (8), quando o senador percorreu Novo Alegre, Combinado, Aurora do Tocantins, Ponte Alta do Bom Jesus e Taguatinga, acompanhado do governador Wanderlei Barbosa, da senadora Professora Dorinha e do deputado federal Carlos Gaguim. Em Ponte Alta do Bom Jesus, a caminhada mobilizou a cidade, enquanto Taguatinga recebeu uma grande carreata, apontada pela organização como a maior já realizada no município.

“É uma alegria estar no Sudeste e encontrar o reconhecimento de uma população que sabe o quanto trabalhamos por esta região. Em Novo Alegre, ajudamos a enfrentar um problema de abastecimento de água que castigava as famílias havia seis décadas. É para isso que serve um mandato: ouvir as pessoas, buscar soluções e transformar recursos em qualidade de vida. Quero continuar trabalhando ao lado dos municípios para resolver outras demandas históricas e garantir um futuro com mais dignidade e oportunidades para todos”, afirmou Eduardo Gomes.

Em Novo Alegre, o ex-prefeito Fernando Pereira destacou a atuação de Eduardo Gomes na viabilização dos recursos que ajudaram a resolver um problema de abastecimento de água potável enfrentado pela população havia cerca de 60 anos.

“Eduardo Gomes tem um coração gigante e a dimensão do Estado do Tocantins. É um homem que encara os desafios enxergando as pessoas e tem serviços prestados reconhecidos por todos os tocantinenses. Tenho certeza de que, reeleito, continuará levando essa mão generosa aos lares de todo o nosso estado”, declarou.

Reconhecido durante a passagem pelo município como o “senador da água doce”, Eduardo Gomes reforçou que o desenvolvimento do Tocantins passa pelo fortalecimento das cidades, especialmente daquelas que mais precisam da presença do poder público. O senador afirmou que pretende seguir trabalhando ao lado das lideranças locais para ampliar investimentos, enfrentar demandas históricas e garantir mais qualidade de vida à população do Sudeste.