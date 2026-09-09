Ao jornalista Arnado Filho, Eduardo Siqueira Campos confirma que vai disputar reeleição em Palmas em 2028

da redação

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), confirmou que pretende disputar a reeleição ao cargo em 2028. A declaração foi dada em entrevista ao jornalista Arnaldo Filho, do AF Notícias, e coloca o atual prefeito oficialmente entre os nomes que deverão movimentar antecipadamente o cenário político da capital. Eduardo afirmou que pretende continuar à frente da administração para dar sequência ao projeto que vem desenvolvendo no município.

Durante a entrevista, o prefeito também afirmou que não pretende manter dúvidas sobre seus planos políticos para o futuro. “Vou lutar pela minha reeleição. Vou lutar para concluir o projeto que eu estou fazendo por Palmas, que é um projeto para muitos anos”, declarou. Em outro momento, reforçou sua decisão: “Então, a minha certeza com Palmas: vou lutar pela minha reeleição”.