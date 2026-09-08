Eduardo Gomes destaca papel social das mulheres evangélicas durante congresso que reúne mais de 10 mil participantes em Palmas

Da Redação

O senador Eduardo Gomes, 1º vice-presidente do Senado Federal, participou do Congresso Estadual CIBE-TO Unificado 2026, que reuniu mais de 10 mil mulheres evangélicas de diferentes municípios do Tocantins, entre os dias 5 e 7 de setembro, na Praça dos Girassóis, em Palmas. Organizado pela CONEMAD-TO, o encontro teve como tema “Mulheres comprometidas com a evangelização”.

Durante o evento, Eduardo Gomes foi saudado pelo presidente da CONEMAD-TO, pastor Amarildo Martins, que destacou a posição institucional ocupada pelo parlamentar e agradeceu sua presença.

“O senador Eduardo Gomes é hoje o primeiro vice-presidente do Senado Federal e ficamos muito felizes em recebê-lo aqui. Sabemos do seu respeito à Justiça Eleitoral e agradecemos muito a sua presença e a consideração com todos nós”, afirmou Amarildo. Ao ser anunciado, Eduardo Gomes recebeu uma calorosa manifestação das participantes, que o aplaudiram de pé.

Eduardo Gomes ressaltou a dimensão social do trabalho desenvolvido pelas mulheres que integram as comunidades evangélicas no Tocantins. “É confortante ver essa mobilização de mulheres evangélicas, que prestam um serviço relevante à sociedade, através das ações da Igreja. Desde a assistência social e humanitária, apoio à família e à infância, na saúde e acolhimento emocional, educação e qualificação, o papel da mulher evangélica é fundamental para a sociedade tocantinense, substituindo muitas vezes o poder público em locais mais carentes de assistência”, frisou.

Promovido pela Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas (CIBE-TO) e organizado pela Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus Ministério Madureira no Tocantins e Maranhão (CONEMAD-TO), o congresso recebeu participantes de várias regiões do Estado ao longo dos três dias de programação. A presença de Eduardo Gomes no encontro reforçou o diálogo do senador com diferentes segmentos da sociedade tocantinense e o reconhecimento às iniciativas comunitárias desenvolvidas nos municípios.