Ao lado do vice-prefeito de Palmas, Eduardo Gomes participa de congresso das mulheres evangélicas

da redação

O senador Eduardo Gomes participou, em Palmas, do Congresso Estadual CIBE-TO Unificado 2026, evento que reuniu mais de 10 mil mulheres evangélicas de diferentes municípios do Tocantins. Ao lado do vice-prefeito de Palmas, Carlos Velozo, e do deputado federal Filipe Martins (PL), Gomes acompanhou a programação realizada na Praça dos Girassóis e foi recebido com aplausos pelas participantes. O encontro teve como tema “Mulheres comprometidas com a evangelização” e contou com representantes de diversas regiões do Estado.

Durante o congresso, Eduardo Gomes destacou a importância do trabalho desenvolvido pelas mulheres evangélicas nas comunidades tocantinenses, especialmente em ações de assistência social, apoio às famílias, infância, saúde, acolhimento, educação e qualificação.