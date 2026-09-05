Luana Nunes defende transparência do emendômetro e critica candidatos que só aparecem em Gurupi no período eleitoral

da redação

A atuação dos parlamentares e a presença de candidatos em Gurupi durante o período eleitoral foram colocadas em debate pela candidata a deputada federal Luana Nunes (União Brasil), neste sábado, 5, que defendeu a transparência dos dados apresentados pelo emendômetro e cobrou da população uma avaliação baseada no trabalho efetivamente realizado ao longo dos últimos anos. Luana destaca que propostas e discursos precisam ser acompanhados pelo histórico de atuação e pela destinação de recursos para Gurupi e as regiões Sul e Sudeste do Tocantins.

“É muito fácil dizer que é de Gurupi”

Luana Nunes criticou a postura de candidatos que passaram a intensificar a presença na cidade durante o período eleitoral e questionou a ausência de resultados concretos apresentados por aqueles que afirmam representar a região. “De uns dois dias para cá, parece que a população de Gurupi aumentou de tanto candidato que está vindo para cá dizendo que é de Gurupi e que representa a nossa cidade. Nós gostaríamos muito que isso fosse verdade. Se todos que dizem que são daqui e que representam Gurupi e a região tivessem, de fato, trabalho prestado, certamente a nossa educação e a nossa saúde estariam muito melhores. Teríamos pessoas lutando pela região durante todo o mandato, e não somente no período eleitoral”, afirmou.

A candidata destacou que a representação política precisa ser acompanhada de presença e trabalho contínuos, e não apenas de agendas durante as eleições. “É muito fácil vir aqui e dizer que é de Gurupi sem apresentar trabalho prestado pela região. A população precisa olhar para aquilo que foi efetivamente feito”, acrescentou.

Emendômetro reúne dados públicos

A candidata também defendeu o levantamento de emendas parlamentares e rebateu críticas de pessoas que questionaram os números apresentados. Luana explicou que o emendômetro considera os últimos quatro anos de mandato e utiliza informações públicas sobre os recursos destinados aos municípios.

“Vimos algumas pessoas se vitimizando por causa do emendômetro, dizendo que os dados são mentira. Esses dados são públicos. As pessoas podem ter acesso e verificar quanto foi destinado para cada município. Nosso levantamento considera os últimos quatro anos de mandato. Não incluímos, por exemplo, emendas de sete anos atrás, porque, se fizéssemos isso, os valores seriam ainda maiores”, explicou.

Luana ressaltou que o objetivo é permitir que o eleitor tenha acesso a informações que ajudem na comparação entre os parlamentares. “Não estamos falando mal de ninguém, nem questionando caráter ou índole. Não estamos difamando pessoas. Estamos trabalhando com dados que são públicos e que deveriam, inclusive, ser mais disponibilizados à população, mostrando, entre os 11 parlamentares que exerceram mandato nesses últimos quatro anos, quem destinou recursos, quanto destinou e para qual finalidade”, afirmou.

Cobrança por representação permanente

Luana afirmou que Gurupi e as regiões sul e sudeste precisam adotar critérios mais rigorosos para escolher seus representantes, levando em consideração o histórico de trabalho e não apenas a movimentação eleitoral. “Infelizmente, existe uma perspectiva de parte dos políticos do Tocantins de que é possível vir a Gurupi, derramar dinheiro, levar os votos, ir embora e aparecer novamente a cada quatro anos. Eu acho que passou da hora de Gurupi, assim como toda a região sul e sudeste, mostrar que entende a importância da representação política e de ter representantes que lutem pela região de forma permanente”, declarou.

A candidata concluiu defendendo que o eleitor compare propostas e, principalmente, os resultados apresentados por cada candidato. “Não somos pessoas que podem ser compradas e que não entendem a importância de uma política feita com responsabilidade. Avaliem o que foi feito, avaliem as propostas, mas, principalmente, avaliem o trabalho prestado nos últimos anos. A grande maioria teve a oportunidade de fazer e não fez”, concluiu.