Comício na Via Lago reúne grande público em Araguaína e reúne lideranças em apoio a Dorinha

da redação

A Via Lago, em Araguaína, foi tomada por uma grande multidão na noite desta sexta-feira, 4 de setembro, durante o comício que reuniu a candidata ao governo do Tocantins, Professora Dorinha, e importantes lideranças políticas do Estado. O evento contou com a participação do senador Eduardo Gomes, do prefeito Wagner Rodrigues, do candidato ao senado Ronaldo Dimas e do deputado federal Tiago Dimas, além de apoiadores que lotaram o espaço para acompanhar os discursos e as manifestações de apoio ao grupo político.

Durante sua fala, Eduardo Gomes destacou a importância de Araguaína para o Tocantins e reafirmou o compromisso de continuar atuando no Senado em defesa da cidade e de toda a região norte. O senador também ressaltou os investimentos e projetos já destinados ao município e afirmou que pretende seguir buscando recursos em Brasília, em parceria com o grupo liderado por Dorinha e pelo prefeito Wagner Rodrigues, com foco no desenvolvimento de Araguaína e no fortalecimento da região.