Eeições: Candidato do Bico do Papagaio enfrenta desafio para conquistar votos no Sul do Tocantins

Por Wesley Silas

GURUPI (TO) — Em visita à redação do Portal Atitude, o candidato a deputado estadual Ho Che Min (Podemos) apresentou suas propostas para o eleitorado da região Sul do Tocantins. Com trajetória política e administrativa concentrada no Bico do Papagaio e no Norte do estado — onde foi prefeito de Praia Norte por dois mandatos, diretor do Hospital Regional de Augustinópolis e servidor público concursado da Saúde —, o postulante busca expandir sua base eleitoral em um polo com dinâmicas econômicas voltadas ao agronegócio e ao comércio.

O principal obstáculo enfrentado por postulantes com forte identificação regional é convencer o eleitor de municípios distantes, como Gurupi, de que suas propostas não ficarão restritas às suas bases de origem. Questionado sobre como pretenda superar o desconfiômetro do eleitorado sulista em relação a candidatos de fora da região, Ho Che Min negou a divisão territorial do debate e afirmou que pretende construir compromissos de longo prazo no Sul.

“Eu não gosto muito da questão do regionalismo. Não sou o candidato do Bico, sou um candidato do Tocantins inteiro, porque os problemas enfrentados no Bico às vezes são os mesmos enfrentados aqui no Sul. A questão é que eu preciso voltar em 2030 com resolução, com as propostas concluídas[…]. Para manter um grupo político, você precisa manter políticas públicas voltadas para atender os interesses daquela população”, declarou Ho Che Min.

Saúde pública e critérios na destinação de emendas parlamentares

A gestão da saúde e o uso do orçamento parlamentar pautaram parte da sabatina. Ex-gestor do terceiro maior hospital do estado e idealizador de mutirões de cirurgias no Bico do Papagaio, o candidato criticou a indicação política em cargos técnicos da saúde e a concentração de recursos públicos em eventos festivos em detrimento de demandas estruturais.

Segundo Ho Che Min, as emendas parlamentares devem financiar serviços essenciais e instituições sociais.

“Se você pegar o fluxo de R$ 10 milhões por ano de cada deputado e ver todos colocando emenda para show e cavalgada, vê que muitos reduziram seu papel a isso. Se eu pegar R$ 200 mil ou R$ 300 mil e mandar para um show, a banda vai embora e o que ficou? É muito passageiro. Não sou contra, mas isso deve ficar com as secretarias de Turismo e Cultura. As emendas precisam chegar na ponta, no povo, através de associações e instituições”.

Em relação à infraestrutura hospitalar de Gurupi, defendeu o aumento da capacidade resolutiva local

“A gente precisa identificar os gargalos, principalmente no Hospital Regional de Gurupi, ampliando o número de especialidades e a resolutividade. Não adianta ter a instituição e ter fila de espera, porque isso limita pessoas que deveriam estar no campo de trabalho”.

Desburocratização e atração de investimentos para o setor produtivo

Além da atuação pública, o candidato relatou sua experiência como pecuarista e destacou entraves burocráticos no estado que dificultam a expansão de novos empreendimentos. De acordo com ele, a morosidade na concessão de registros e certificações estaduais trava o desenvolvimento de pequenos e médios produtores.

“A gente esbarra na parte burocrática. Para conseguir um Selo de Inspeção Estadual (SIE), falta equipe para fiscalizar e analisar projetos. A máquina pública precisa trabalhar a favor de quem quer produzir. Gurupi precisa ter uma atenção voltada para criar um parque industrial maior, com redução de ICMS e incentivos para atrair empresários e processar a produção aqui dentro”, pontuou.

Desafio da representatividade regional descentralizada

A tentativa de candidatos com bases consolidadas em regiões extremas do estado — como o Bico do Papagaio — de captar votos no Sul reflete a busca por uma votação pulverizada, necessária para atingir o quociente eleitoral exigido pela legislação. No entanto, a estratégia esbarra na desconfiança histórica do eleitorado local, que frequentemente vê parlamentares eleitos por outras bases destinarem a totalidade de suas emendas às suas cidades de origem após o pleito.A eficácia do discurso de Ho Che Min dependerá da sua capacidade de transformar promessas de descentralização em garantias formais de atuação parlamentar voltadas às demandas específicas do agronegócio e da saúde da região Sul.