Araguaína: Em reuniões de Marcus Marcelo e Gipão, Governador Wanderlei cita pesquisa da Quaest que coloca Dorinha 13 pontos à frente de Vicentinho

Diante de milhares de apoiadores, Dorinha falou sobre sua atuação na cidade e reafirmou o compromisso de entregar o hospital nos primeiros 100 dias de gestão. “Vocês viram a pesquisa que saiu agora? 42 a 29! Esse é o resultado das ruas, das pessoas que compreendem a importância da estabilidade do Estado”, disse o Governador.

Por Redação

A senadora Professora Dorinha Seabra (União Brasil) participou de duas grandes reuniões em Araguaína, na noite desta quarta-feira (23). O encontro do candidato a deputado estadual Marcus Marcelo (PL) reuniu cerca de 10 mil pessoas, segundo a organização. Dorinha também esteve na reunião do candidato a deputado estadual Gipão (PL), onde afirmou que a cidade poderá contar com ela à frente do Estado.

A candidata voltou a reafirmar o compromisso de entregar o Hospital Regional de Araguaína nos primeiros 100 dias de uma eventual gestão. “Araguaína pode cobrar de mim: nos primeiros 100 dias do nosso governo, vamos entregar o hospital”, afirmou.





“O Tocantins tem compreendido o nosso projeto. Estamos apresentando o que já fizemos e os nossos planos para o estado. Aqui tem uma mulher preparada, e a minha gratidão é ao povo que tem compreendido esse projeto coletivo para cuidar das pessoas. Araguaína pode contar com a Professora Dorinha”, afirmou.

Dorinha disse que quer discutir o futuro da cidade com quem conhece suas necessidades e lembrou os recursos que destinou ao município. “Quero que cada cidadão olhe quem é a Professora Dorinha, olhe o meu histórico, o meu trabalho, os recursos que eu trouxe para a cidade”, declarou a candidata, que já destinou mais de R$ 230 milhões ao município.

Ao convocar os apoiadores para a campanha, Marcus Marcelo destacou a importância de atuar em áreas essenciais. “Vamos ganhar as ruas de Araguaína e do Tocantins levando a mensagem de um grupo comprometido que tem tratado com responsabilidade seus mandatos, que tem levado recursos para ajudar na saúde, na educação, na infraestrutura, na assistência social”, afirmou.

Gipão ampliou o recado para além de Araguaína e disse que os prefeitos tocantinenses precisam ter apoio do governo estadual. “Estou falando não só aqui, mas para os prefeitos que são nossos parceiros: a senhora vai ser uma governadora parceira. Está na hora de termos uma mulher governadora”, disse o candidato a Dorinha.

Pesquisa Quaest

O governador Wanderlei Barbosa mencionou a pesquisa Quaest divulgada pela TV Anhanguera naquela noite. O levantamento apontou Dorinha com 42% das intenções de voto, 13 pontos percentuais à frente do segundo colocado.

“Vocês viram a pesquisa que saiu agora? 42 a 29! Esse é o resultado das ruas, das pessoas que compreendem a importância da estabilidade do Estado, do crescimento econômico e da geração de emprego”, afirmou.

Confira a seguir os números do levantamento estimulado realizado pela Quaest, no qual os nomes dos concorrentes foram apresentados aos participantes:

Professora Dorinha (União): 42% (tinha 37% em 25 de agosto)

Vicentinho Júnior (PSDB): 29% (tinha 28%)

Laurez Moreira (PSD): 7% (mantém os mesmos 7%)

Siqueira Campos Jr. (Democrata): 6% (não figurava no levantamento anterior*)

Ataídes Oliveira (Novo): 3% (mantém os mesmos 3%)

Du Pereira (DC): 0% (não pontuou na pesquisa anterior)

Professor Witer Naves (PSOL): 0% (não pontuou na pesquisa anterior)

Indecisos: 9% (eram 16%)

Branco/nulo/não pretende votar: 4% (eram 7%)

*Siqueira Campos Jr. ingressou na disputa após o indeferimento da candidatura do Subtenente Luiz Carlos pela Justiça Eleitoral, devido à ausência de certidões obrigatórias.

Consistência do voto e dados metodológicos

A fatia de eleitores que afirma ter um voto definitivo subiu para 68% (frente a 54% no levantamento prévio). Em contrapartida, 31% ainda admitem trocar de opção até o pleito marcado para 4 de outubro (eram 45%).

Conduzido entre 19 e 22 de setembro, o estudo entrevistou 804 cidadãos a partir de 16 anos. O levantamento conta com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e grau de confiança de 95%. As consultas foram cadastradas no Tribunal Superior Eleitoral sob as identificações TO-00371/2026 e BR-00781/2026.