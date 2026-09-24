Reunião na Orla da Graciosa reúne governador, senadores e lideranças em apoio a Coronel Barbosa

Por Redação
Palmas (TO) — A candidatura de Coronel Barbosa (União Brasil) à Câmara dos Deputados reuniu o governador Wanderlei Barbosa, a candidata ao governo Professora Dorinha, candidatos ao Senado e lideranças de diversas regiões do Tocantins na noite de terça-feira (22). O evento foi realizado no estacionamento da ASSPMETO, na Orla da Graciosa, em Palmas, agregando lideranças comunitárias, representantes indígenas, vereadores, policiais e produtores rurais.
Apoio da bancada federal e do Executivo Estadual
Durante o encontro, o trabalho desempenhado por Coronel Barbosa no comando da Polícia Militar do Tocantins foi ressaltado por autoridades estaduais. O senador Eduardo Gomes destacou a articulação do candidato na alocação de recursos federais para a segurança pública e garantiu apoio político integral à sua campanha.
Em seu discurso, o governador Wanderlei Barbosa atribuiu os índices de avaliação da gestão na área de segurança ao trabalho do ex-comandante-geral. O governador defendeu a eleição de Barbosa para que ele dê continuidade, na Câmara dos Deputados, às demandas do setor, como o fortalecimento do efetivo e a convocação de novos integrantes para as forças policiais.
A candidata ao governo Professora Dorinha lembrou a atuação conjunta para a captação de verbas destinadas a equipamentos, fardamento e veículos para a corporação, ressaltando que as propostas devem englobar a Polícia Civil, a perícia técnica e o Corpo de Bombeiros.
Posicionamento sobre a candidatura e propostas
Ao discursar, Coronel Barbosa abordou o questionamento jurídico que envolve o registro de sua candidatura, relacionado a uma viagem oficial realizada a São Paulo durante o período em que exercia o comando da Polícia Militar. O candidato informou que apresentará recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e reafirmou a manutenção de sua agenda de campanha.
Além da pauta de segurança pública — que inclui a integração das forças policiais e o fortalecimento da Patrulha Maria da Penha —, Barbosa apresentou diretrizes de sua plataforma política voltadas à infraestrutura, com foco em melhorias na BR-153, incentivo à agricultura familiar, apoio ao agronegócio, desenvolvimento do turismo nas Serras Gerais e destinação de emendas para os municípios.
Candidatura de peso na coligação governista
A presença expressiva da cúpula do governo estadual e de lideranças regionais na Orla da Graciosa consolida Coronel Barbosa como uma das candidaturas de peso na coligação governista para a Câmara dos Deputados.
Ao reunir no mesmo palanque o governador e candidatos ao Senado, a mobilização demonstra prestígio político e capacidade de articulação do ex-comandante. Por outro lado, a declaração pública sobre o recurso pendente no TSE indica a intenção do grupo em demonstrar viabilidade eleitoral e coesão política diante do desgaste, patrocinado por seus concorrentes, provocado pelos desdobramentos jurídicos na Justiça Eleitoral.