Tocantins começa preparação das urnas eletrônicas para o primeiro turno

da redação

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) iniciou nesta quarta-feira (23) o processo de preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas no primeiro turno das Eleições 2026. A operação ocorre simultaneamente nos cartórios eleitorais de todo o estado e deve seguir até sábado (26), contemplando os equipamentos destinados às 4.384 seções eleitorais, além das urnas de contingência.

Durante o procedimento, os sistemas eleitorais, dados do eleitorado e informações dos candidatos são inseridos nos equipamentos, que posteriormente passam por testes e verificações.

Após essa etapa, as urnas recebem lacres físicos de segurança e ficam prontas para a votação. O TRE-TO também reforça que os equipamentos não possuem conexão com internet, Wi-Fi ou Bluetooth durante o funcionamento, com a transferência de informações realizada por mídias físicas preparadas pela Justiça Eleitoral. Todo o processo é realizado em cerimônias públicas e pode ser acompanhado por partidos, federações, Ministério Público, OAB e demais entidades fiscalizadoras, além da população.