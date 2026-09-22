Luana Nunes reforça compromisso com emprego e serviços públicos durante agenda em Gurupi

Por Redação

As demandas de quem produz, trabalha e atua nos serviços públicos de Gurupi estiveram no centro das conversas da candidata a deputada federal Luana Nunes (União Brasil) nesta segunda-feira, 21. Ao longo do dia, ela participou de reunião com o deputado estadual Eduardo Fortes no frigorífico Cooperfrigo, visitou o setor Beira Rio com o vereador Jair do Povo, participou de uma reunião com representantes da cultura no comitê e conversou com servidores municipais da Saúde e da Educação. A programação também contou com a caminhada realizada pela prefeita Josi Nunes no Parque das Acácias.

No Cooperfrigo, Luana Nunes e Eduardo Fortes conversaram sobre as demandas do setor produtivo e as condições necessárias para ampliar a geração de emprego e renda. A candidata destacou a importância de aproximar a atuação parlamentar da realidade enfrentada por trabalhadores e empresários.

“Quem produz precisa de condições para crescer, investir e gerar mais empregos. Vou levar para Brasília as demandas de quem está na ponta, ajudando a criar um ambiente com mais oportunidades para as empresas e, principalmente, para os trabalhadores. Desenvolvimento econômico precisa chegar na vida das pessoas por meio de emprego e renda”, afirmou Luana.

Propostas construídas nos bairros

No setor Beira Rio, acompanhada do vereador Jair do Povo, Luana conversou com moradores e apresentou suas propostas. O contato com os bairros é parte do trabalho de construção de um projeto conectado às necessidades de cada comunidade.

No mesmo período, a prefeita Josi Nunes realizou uma caminhada no Parque das Acácias, atividade que integrou a movimentação política do grupo em Gurupi.

Cultura, Saúde e Educação

No período da noite, Luana recebeu representantes da Secretaria Municipal de Cultura no comitê. O encontro foi voltado à escuta dos profissionais e à discussão de propostas para fortalecer o setor cultural.

A candidata também se reuniu com servidores municipais da Saúde e da Educação. As conversas abordaram as condições de trabalho, as necessidades dos serviços públicos e as demandas que podem ser encaminhadas ao âmbito federal.