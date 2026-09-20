Campanha de Vicentinho descentraliza ações e realiza mobilizações em 11 municípios do Tocantins

Por Redação

A campanha do candidato Vicentinho realizou encontros políticos simultâneos em 11 municípios do Tocantins entre a última sexta-feira (18) e sábado (19). A estratégia buscou mobilizar apoiadores em Marianópolis, Miranorte, Novo Acordo, Natividade, Santa Maria do Tocantins, São Miguel do Tocantins, Palmeirópolis, Colmeia, Guaraí, Santa Rosa do Tocantins e Silvanópolis, enquanto o candidato cumpria agenda de viagens por outras regiões do Estado.

Articulação regional e capilaridae

As reuniões foram conduzidas por lideranças locais, incluindo prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e correligionários. A descentralização das atividades tem como objetivo manter a presença da candidatura em diferentes regiões sem depender exclusivamente da agenda presencial de Vicentinho.

Segundo o candidato, a atuação simultânea das bases políticas busca garantir alcance territorial nesta fase da disputa. “Quando não conseguimos estar presencialmente em todos os lugares, temos pessoas que conduzem a campanha em suas cidades. É um projeto construído coletivamente”, declarou.

Estratégia na reta final

Com a proximidade do pleito, a coordenação da campanha pretende manter o modelo de atuação dividida. A expectativa do grupo é que a combinação entre o deslocamento contínuo do candidato e o trabalho das lideranças municipais assegure maior capilaridade eleitoral nas semanas decisivas do processo eleitoral.

Desafio da transferência de votos nas bases

A aposta em mobilizações paralelas evidencia a dependência da candidatura em relação às estruturas políticas tradicionais nos municípios. A médio e curto prazo, cobrir o território tocantinense via lideranças regionais supre a limitação de tempo do candidato, mas testa a capacidade real de transferência de votos dessas bases em um cenário onde a presença física do prefeitável ainda exerce peso determinante na decisão do eleitorado local.