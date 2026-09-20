“Meu lado é Dianópolis”, diz Manin do Zorra ao defender apoio a Dorinha e cobrar política de resultados

Por Redação

Em mobilização que reuniu uma multidão neste sábado, vereador citou Julian Oliveira, Professora Edna Vieira e Antônio Quirino ao defender grupo que apoia Dorinha em Dianópolis

O vereador Manin do Zorra (PL) marcou presença na grande mobilização da candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha, realizada na noite deste sábado, 19, em Dianópolis. Em seu discurso, o parlamentar defendeu uma política baseada em resultados e destacou o trabalho dos vereadores que estão no mesmo grupo de apoio à candidata no município.

A programação começou com uma caminhada que saiu da Praça da Capelinha, percorreu ruas da cidade, passou pela Praça Central e seguiu até a Praça Ana Valente, onde aconteceu a reunião política. O ato reuniu uma multidão, além de lideranças, apoiadores e moradores.

Durante sua fala, Manin citou nominalmente os vereadores Julian Oliveira, Professora Edna Vieira e Antônio Quirino, que, assim como ele, apoiam Dorinha. Segundo o parlamentar, o grupo tem buscado manter articulação com deputados e senadores para viabilizar recursos, investimentos e benefícios para Dianópolis.

“Nós que estamos aqui apoiando a Professora Dorinha temos um motivo: queremos parceiros que ajudem Dianópolis. Eu, Julian Oliveira, Professora Edna Vieira e Antônio Quirino sabemos da importância de bater na porta dos deputados e dos senadores e buscar benefícios para nossa cidade. Dorinha tem serviço prestado por todo o Tocantins e é isso que nós reconhecemos”, afirmou Manin.

A declaração também estabeleceu um contraponto aos diferentes posicionamentos políticos existentes hoje entre os integrantes da Câmara Municipal. Sem direcionar críticas nominais aos vereadores que fizeram outras escolhas, Manin defendeu que os apoios políticos devem estar relacionados à capacidade de construir parcerias que resultem em benefícios para a população.

“Eu tenho lado, e o meu lado é Dianópolis. Se um senador ou um deputado abre as portas, recebe nossas demandas e ajuda nossa cidade, temos que reconhecer. É dessa forma que acredito que se faz política: buscando quem pode somar e trazer resultados para o nosso povo”, ressaltou.

Manin também afirmou que a atuação parlamentar não deve ficar restrita às sessões da Câmara e destacou a importância da articulação política fora do Legislativo.

“Não basta apenas falar. A população quer resultado. Temos que apresentar as necessidades da nossa cidade, buscar parceiros e trabalhar para que os recursos cheguem. É isso que temos feito e é isso que vamos continuar fazendo”, declarou.

Filiado ao Partido Liberal (PL), Manin do Zorra exerce atualmente seu terceiro mandato consecutivo na Câmara Municipal de Dianópolis. Ele foi eleito pela primeira vez em 2016, conquistou a reeleição em 2020, com 272 votos, e voltou a ser reeleito em 2024, quando alcançou 328 votos e terminou com a terceira maior votação nominal entre os vereadores eleitos no município.

Ao defender Dorinha, o vereador apontou o histórico de atuação da candidata no Estado como uma das razões de seu posicionamento.

“Dianópolis precisa continuar avançando. Precisamos de pessoas que conheçam nossos municípios, tenham trabalho realizado e estejam dispostas a continuar ajudando. Meu compromisso é com Dianópolis e com aquilo que pode melhorar a vida da nossa população”, finalizou Manin do Zorra.