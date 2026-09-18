Fechar menu
sexta-feira, 18 setembro

Política

Laurez afirma que parceria com presidente Lula garante ida ao segundo turno no Tocantins

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura

Por Wesley Silas

GURUPI – O vice-governador e candidato ao governo do Estado, Laurez Moreira (PSD), deu início na manhã desta sexta-feira (18) à mobilização “Caravana Pra Frente Tocantins”, em Gurupi. Acompanhado do candidato a vice-governador, Coronel Silva Neto, e do candidato ao Senado, Paulo Mourão (PT), a comitiva realizou uma caminhada pela Avenida Goiás com a presença do prefeito de Dueré, Dida Moreira, e de vereadores locais, entre eles Romildo do Detran, André Caixeta e Marílis Fernandes. A agenda busca consolidar apoios no sul do estado na reta final do primeiro turno.

Aliança com o PT e o nicho eleitoral de Lula

Durante o ato político em Gurupi, Laurez Moreira destacou a aliança estratégica com o Partido dos Trabalhadores (PT) para impulsionar sua candidatura nesta reta final do pleito. O candidato ressaltou que a proximidade com o Governo Federal e com a base petista é o pilar para a viabilização de propostas sociais do seu plano de governo.
Em entrevista concedida ao Portal Atitude, Laurez reforçou a importância do eleitorado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na região para assegurar a sua ida à etapa decisiva da disputa eleitoral:
“Essa parceria minha com o presidente Lula vai me garantir a ida para o segundo turno. Chegando lá, vamos ganhar”, declarou o candidato.

Foco em habitação e agricultura familiar

Questionado sobre os desdobramentos da aliança com a chapa de Paulo Mourão (PT) e o uso da imagem do presidente Lula[cite: 1], Laurez apontou que a integração visa garantir investimentos federais em áreas cruciais para os municípios tocantinenses:
“Nós precisamos dessa parceria com o PT para fazer as políticas públicas de habitação.  Quero fazer 30 mil casas, ajudar a agricultura familiar, ajudar as pessoas com creche e escola de tempo integral. Quero mudar a realidade do estado do Tocantins”, afirmou.
O candidato também comentou sobre as recentes agendas cumpridas em municípios do sul do Tocantins — como Cariri, Figueirópolis, Alvorada, Talismã, Araguaçu, Sandolândia e Formoso — sustentando que o contato direto com a população tem sido a base de suas campanhas eleitorais.

Continuidade da agenda em Gurupi

A programação da “Caravana Pra Frente Tocantins” em Gurupi segue no período da tarde, com nova caminhada na Avenida Goiás em direção à Praça Santo Antônio. Às 19h, a coligação inaugura o Comitê 55, situado na Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua 06, no Centro do município.

Cenário eleitoral fragmentado

A estratégia de Laurez Moreira em vincular diretamente sua imagem à de Lula busca capturar a fatia do eleitorado alinhada ao Governo Federal no Tocantins, campo histórico de atuação do PT e de Paulo Mourão. Em um cenário eleitoral fragmentado, a busca pela transferência de votos de Lula no sul do estado funciona como um esforço para ultrapassar adversários diretos e garantir uma vaga na disputa de segundo turno. A eficácia dessa tática dependerá da capacidade da chapa em converter o eleitorado progressista sem afastar setores moderados da região.

Compartilhar.

Ao desenvolvermos as seções de Agronegócio, Cidades, Opinião, Social, Cultura, Educação e Esporte, Meio Ambiente e Política procuramos atender a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais, regionais ou próximos à comunidade.

Postagens relacionadas