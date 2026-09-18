Laurez afirma que parceria com presidente Lula garante ida ao segundo turno no Tocantins

Por Wesley Silas
GURUPI – O vice-governador e candidato ao governo do Estado, Laurez Moreira (PSD), deu início na manhã desta sexta-feira (18) à mobilização “Caravana Pra Frente Tocantins”, em Gurupi. Acompanhado do candidato a vice-governador, Coronel Silva Neto, e do candidato ao Senado, Paulo Mourão (PT), a comitiva realizou uma caminhada pela Avenida Goiás com a presença do prefeito de Dueré, Dida Moreira, e de vereadores locais, entre eles Romildo do Detran, André Caixeta e Marílis Fernandes. A agenda busca consolidar apoios no sul do estado na reta final do primeiro turno.
Aliança com o PT e o nicho eleitoral de Lula
“Essa parceria minha com o presidente Lula vai me garantir a ida para o segundo turno. Chegando lá, vamos ganhar”, declarou o candidato.
Foco em habitação e agricultura familiar
“Nós precisamos dessa parceria com o PT para fazer as políticas públicas de habitação. Quero fazer 30 mil casas, ajudar a agricultura familiar, ajudar as pessoas com creche e escola de tempo integral. Quero mudar a realidade do estado do Tocantins”, afirmou.
Continuidade da agenda em Gurupi
Cenário eleitoral fragmentado
A estratégia de Laurez Moreira em vincular diretamente sua imagem à de Lula busca capturar a fatia do eleitorado alinhada ao Governo Federal no Tocantins, campo histórico de atuação do PT e de Paulo Mourão. Em um cenário eleitoral fragmentado, a busca pela transferência de votos de Lula no sul do estado funciona como um esforço para ultrapassar adversários diretos e garantir uma vaga na disputa de segundo turno. A eficácia dessa tática dependerá da capacidade da chapa em converter o eleitorado progressista sem afastar setores moderados da região.