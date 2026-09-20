Prefeito Neri reúne multidão em Almas com Janad Valcari e Nilton Franco

Grande reunião realizada em frente à residência do prefeito reuniu lideranças, apoiadores e moradores e marcou a mobilização do grupo político no município

Por Redação

Uma multidão participou, na noite deste sábado, 19, da grande reunião política realizada em frente à residência do prefeito de Almas, Neri e da primeira dama lena Cardoso, com a presença da candidata a deputada federal Janad Valcari e do deputado estadual Nilton Franco.

O encontro reuniu o vice-prefeito Jurimar, vereadores, o ex-prefeito Waguinho, lideranças políticas e comunitárias, além de moradores de diferentes regiões do município. A expressiva presença popular marcou a noite e demonstrou a mobilização do grupo liderado pelo prefeito Neri.

Durante o encontro, Neri destacou que a definição dos apoios levou em consideração, principalmente, o compromisso com Almas e a capacidade de contribuir com o desenvolvimento do município.

“Nosso time de lideranças escolheu quem escolhe Almas. Estamos falando de pessoas que têm compromisso com a nossa cidade e que podem caminhar conosco na busca por recursos, investimentos e melhorias para nossa população. Ver essa multidão aqui nos enche de gratidão e mostra a força de uma Almas que quer continuar avançando”, afirmou Neri.

Parceiro do município, Nilton Franco ressaltou que sua relação com Almas já vem sendo construída por meio do trabalho e da atenção às demandas locais.

“Nosso compromisso com Almas não começa hoje. Já temos trabalho e parceria com o município, acompanhamos suas demandas e temos contribuído para que investimentos cheguem à população. Quero continuar sendo esse parceiro do prefeito Neri, do vice Jurimar, dos vereadores e, principalmente, do povo de Almas. Essa é uma relação construída com confiança, trabalho e resultados”, destacou Nilton Franco.

Janad Valcari agradeceu a recepção e reforçou seu compromisso de construir uma parceria com o município.

“Foi uma noite especial e eu só tenho a agradecer por todo esse carinho. Almas pode contar com o nosso trabalho. Quero estar ao lado do prefeito Neri, das lideranças e da população, ouvindo as necessidades do município e trabalhando para que recursos e investimentos possam chegar e melhorar a vida das pessoas”, declarou Janad.

O vereador Osvaldo destacou a união das lideranças locais em torno das demandas do município.

“Estamos unidos pensando em Almas. Queremos representantes que tenham compromisso, que escutem nossas demandas e que estejam presentes quando o município precisar. Essa união tem um objetivo maior, que é continuar buscando melhorias para a nossa população”, afirmou.

O ex-prefeito Waguinho também participou da reunião e ressaltou a importância da união das lideranças.

“Almas precisa continuar avançando, e isso exige união e boas parcerias. Estamos juntos porque acreditamos em um projeto que coloca nossa cidade e nossa população em primeiro lugar”, destacou Waguinho.

Ao final, Neri agradeceu a presença da população, das lideranças e dos candidatos.

“Minha palavra é gratidão. Gratidão a cada família, a cada liderança e a cada pessoa que veio estar conosco. Nosso compromisso é com Almas. Vamos continuar trabalhando, buscando parceiros e abrindo caminhos para que nossa cidade avance ainda mais”, finalizou o prefeito.