Mantoan muda de palanque e declara apoio a Vicentinho na disputa pelo Governo do Tocantins

Da redação
O deputado estadual e candidato à reeleição Eduardo Mantoan (PSD) anunciou a retirada de seu apoio ao projeto de Laurez Moreira, candidato do próprio partido ao Governo do Tocantins, e declarou apoio a Vicentinho Júnior (PSDB). O anúncio ocorreu nesta sexta-feira (18), na Casa 45, comitê da campanha tucana em Palmas. A mudança aproxima Mantoan do grupo político de sua esposa, Cinthia Ribeiro, candidata a deputada federal pelo PSDB e que já estava no palanque de Vicentinho.
Ao justificar a decisão, Mantoan afirmou que considera necessária uma “oxigenação” na política tocantinense e disse que sua escolha foi baseada no projeto que considera adequado para o Estado. O parlamentar ressaltou que não faz ataques pessoais a Laurez, a quem classificou como um político respeitável. Mantoan também afirmou que chega ao novo grupo acompanhado de apoiadores e que pretende participar das atividades de campanha de Vicentinho na reta final.