Laurez encerra caravana pelo Sul do Tocantins em Gurupi e relembra gestão como prefeito

da redação

O candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), encerrou nesta sexta-feira (18), em Gurupi, a passagem da Caravana Pra Frente Tocantins pela região Sul do estado. A agenda incluiu caminhada pela Avenida Goiás, ao lado do candidato a vice, Coronel Silva Neto, do candidato ao Senado Paulo Mourão, candidatos a deputados e apoiadores.

À noite, Laurez participou da inauguração do comitê de campanha no município e de um adesivaço que, segundo a campanha, reuniu mais de 100 veículos.

Durante as atividades, Laurez destacou os oito anos em que esteve à frente da Prefeitura de Gurupi e citou ações realizadas durante suas duas gestões, como a construção de moradias, unidades de saúde e creches, além de obras de pavimentação e recapeamento.

Segundo o candidato, a experiência adquirida no município é a base que pretende levar para uma eventual gestão estadual. “É essa experiência que quero levar para o Governo do Tocantins”, afirmou. A caravana havia passado anteriormente por Araguaçu, Sandolândia e Formoso do Araguaia, onde o candidato também participou de agendas com moradores e lideranças locais.