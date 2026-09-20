Luana Nunes leva experiência na saúde para agenda de campanha e reforça proposta de ampliar atendimento no Tocantins

Por Redação

A experiência acumulada na gestão da saúde pública de Gurupi foi o principal eixo das conversas de Luana Nunes (União Brasil), candidata a deputada federal, durante a agenda deste sábado, 19, que incluiu visita à Vila São Miguel, reunião com Cristiane Saúde, no Setor Aeroporto, e encontro com mulheres organizado pela pastora Nilsen e pelo pastor Gerson, na Vila Alagona. Ao longo das atividades, Luana apresentou sua trajetória à frente da Secretaria Municipal de Saúde e defendeu a ampliação de políticas públicas e de recursos federais para a área no interior do Tocantins.

Durante sua passagem pela Secretaria de Saúde de Gurupi, Luana esteve à frente de iniciativas voltadas à ampliação do acesso, atendimento especializado, humanização e melhoria da estrutura da rede. Entre os projetos desenvolvidos estão o Acolhendo as Cores, destinado ao atendimento multiprofissional de crianças com suspeita ou diagnóstico de TEA, TDAH e TOD, e o Rota do Cuidado, voltado a pacientes que precisam de Tratamento Fora de Domicílio. O primeiro chegou a ser selecionado para a mostra nacional Brasil, aqui tem SUS, enquanto o segundo foi criado para oferecer melhores condições de transporte, alimentação e acompanhamento aos pacientes em deslocamento para tratamento.

Experiência de gestão como base para atuação federal

Outro projeto implantado durante sua gestão foi o Saúde sem Barreiras, que utiliza tecnologia para conectar pacientes surdos a intérpretes de Libras por videochamada nas unidades da rede municipal e em ambulâncias. A gestão também desenvolveu ações voltadas à saúde mental dos servidores, com o Projeto Cuidar – Humanizando Relações.

Em 2026, ainda durante sua gestão, Gurupi avançou na estruturação da rede com a entrega do novo ambulatório da Policlínica, a disponibilização de estrutura provisória para a Unidade de Saúde Vila Íris e a autorização para construção da nova Unidade de Saúde Vila Nova, com investimento de R$ 4 milhões em recursos do Ministério da Saúde por meio do Novo PAC.

Luana destacou que essa experiência municipal mostrou que a atuação parlamentar pode ter impacto direto na capacidade dos municípios de oferecer serviços de saúde. “Eu vivi a saúde pública de perto, conheci as dificuldades das pessoas, dos profissionais e dos municípios. Aprendi que não basta anunciar uma política pública. É preciso buscar recurso, planejar, executar e acompanhar o resultado. É essa experiência que quero levar para Brasília, trabalhando para que mais recursos e serviços cheguem aos municípios do Tocantins”, afirmou.

Saúde como uma das principais bandeiras

Nas conversas realizadas durante a agenda, Luana também apresentou a saúde como uma das áreas centrais de sua proposta para a Câmara dos Deputados. Em sua plataforma de campanha, ela defende a descentralização dos serviços, a redução da burocracia e a ampliação de recursos federais destinados aos municípios do interior.

A candidata afirmou que vai construir sua atuação parlamentar a partir da experiência adquirida na gestão municipal e da proximidade com as demandas da população. “Quero ser reconhecida pelo trabalho que vou desenvolver pela saúde. Minha experiência me mostrou que é possível transformar a realidade quando existe planejamento, recurso e compromisso com quem precisa do serviço. Quero trabalhar para que essa capacidade de atendimento não fique concentrada nos grandes centros e para que o cidadão do interior também tenha acesso a uma saúde de qualidade”, concluiu.