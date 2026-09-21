Laurez Moreira leva propostas de desenvolvimento econômico a Paraíso e Fátima e visita Feira em Palmas

Por Redação

O candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), esteve neste sábado, 19, em Paraíso do Tocantins e Fátima, em uma agenda marcada pelo contato direto com moradores, comerciantes e participantes de uma das principais tradições da região. O candidato defendeu projetos voltados ao desenvolvimento da economia, com atenção aos pequenos negócios, à geração de empregos e à melhoria do ambiente para quem empreende. Já no domingo,20, visitou feirantes no Jardim Aureny III.

Em Paraíso, Laurez visitou a Feira Municipal e percorreu o comércio. Entre as propostas apresentadas por Laurez está a redução de burocracias e de entraves que dificultam a atividade das pequenas e médias empresas, além do incentivo à industrialização e à instalação de novos negócios no Tocantins. A ideia é fazer com que o Estado avance na transformação da sua produção, agregando valor e criando novas oportunidades de trabalho.



A proposta também passa pela infraestrutura. Para Laurez, a melhoria das rodovias e dos corredores de transporte é fundamental para reduzir custos, facilitar a circulação de mercadorias e fortalecer municípios que exercem papel estratégico na economia do Estado. “Precisamos criar as condições para que quem já empreende possa crescer e para que novas empresas tenham interesse em se instalar no Tocantins. Isso significa mais oportunidades, mais empregos e mais renda para a população”, afirmou Laurez.

À tarde, o candidato participou da Grande Cavalgada da VIII ExpoFátima. A presença na programação também permitiu destacar outra frente do plano de governo. Trata-se do fortalecimento do turismo, da cultura e da economia de eventos como instrumentos de desenvolvimento dos municípios. A proposta é aproveitar as características e tradições de cada região para ampliar oportunidades e movimentar a economia local.

Domingo



Já na manhã desta domingo, 20, ao lado do candidato a vice-governador, Coronel Silva Neto, Laurez visitou a Feira do Aureny I (funcionando provisoriamente no Jardim Aureny III), para falar sobre seus projetos com os feirantes e frequentadores.