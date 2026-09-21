Recurso de Coronel Barbosa chega ao TSE e passa a ser relatado por André Mendonça

da redação

O recurso que trata do registro de candidatura do Coronel Márcio Barbosa para deputado federal chegou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e terá como relator o ministro André Mendonça. Conforme a consulta processual da Corte, o processo foi autuado em 20 de setembro e teve a classificação alterada para Recurso Ordinário Eleitoral. A ação envolve questões relacionadas ao registro de candidatura, à desincompatibilização e à impugnação do registro.

A medida ocorre após o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) ter negado o registro da candidatura por 4 votos a 3. Com a chegada do processo ao TSE, a defesa passa a apresentar seus argumentos na instância superior, enquanto o caso aguarda nova análise. Entre os apoiadores de Barbosa, a distribuição do processo gerou expectativa sobre os próximos passos. A relatoria, no entanto, não antecipa o resultado do julgamento, que ainda dependerá da análise do processo e das provas apresentadas.