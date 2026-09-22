Eduardo Gomes recebe homenagem de artistas do Tocantins e destaca atuação em defesa da cultura

Representantes de diferentes segmentos culturais se reuniram na Praia da Graciosa, em Palmas, para gravar clipe musical em homenagem ao senador

Por Redação

O senador Eduardo Gomes (PL-TO) participou, nesta segunda-feira (21), da gravação de um clipe musical em sua homenagem, realizada por representantes do segmento cultural do Tocantins, na Praia da Graciosa, em Palmas. Organizado pela diretora de cinema Eva Pereira, o encontro reuniu artistas do audiovisual, artes plásticas, circo, hip hop, literatura, música e artesanato. Segundo a organizadora, a iniciativa representou o reconhecimento de integrantes da classe artística à atuação do parlamentar em defesa da cultura.

Durante o encontro, Eduardo Gomes relembrou sua atuação no Congresso Nacional em iniciativas voltadas à recuperação e ao fortalecimento do setor cultural, especialmente após os impactos da pandemia. O senador destacou sua participação na liberação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), sua atuação como relator da Lei Paulo Gustavo e as articulações para a derrubada do veto à Lei Aldir Blanc. Também defendeu a ampliação dos investimentos privados, o fortalecimento da produção audiovisual e a remuneração dos artistas pelo uso de suas obras por plataformas digitais e ferramentas de inteligência artificial.

“A cultura é uma indústria poderosa, que movimenta a economia, gera empregos e revela talentos. Fiz questão de ser relator da Lei Paulo Gustavo e trabalhei para garantir recursos em um dos momentos mais difíceis para os nossos artistas. Mas ainda temos muito a avançar, principalmente na captação de investimentos, na valorização dos profissionais e na remuneração de quem vive da sua arte. Quero continuar trabalhando para fortalecer a produção cultural e ampliar as oportunidades para os artistas do Tocantins”, afirmou Eduardo Gomes.

O senador também defendeu a necessidade de ampliar o acesso às políticas culturais, incentivar o patrocínio empresarial e fortalecer iniciativas que valorizem a diversidade artística do estado. Eduardo citou o Salão do Livro, idealizado pela professora Dorinha, como exemplo de democratização do acesso à cultura e reafirmou sua intenção de aprofundar o diálogo com os diferentes segmentos artísticos. O encontro terminou com a gravação do clipe musical, reunindo representantes da cultura tocantinense em uma homenagem ao parlamentar.