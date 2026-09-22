Governador Wanderlei Barbosa lamenta morte do cantor Rick e decreta luto oficial de três dias

Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, é natural de Monte do Carmo e também foi secretário de Promoção Cultural do Governo do Tocantins, em 2014

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, decreta oficialmente três dias de luto no estado pelo falecimento de um dos maiores nomes da música sertaneja, o tocantinense Rick, da dupla Rick e Renner, aos 59 anos. O ato será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 22.

Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, é natural de Monte do Carmo e foi também secretário de Promoção Cultural do Governo do Tocantins em 2014.

Com sua voz marcante, simplicidade e forte influência da música raiz de sua terra natal, Rick levou emoção ao longo da sua carreira com os sucessos “Ela é demais” e “Nos bares da cidade”. Sua partida deixa um vazio nos palcos, mas seu legado permanecerá vivo no coração de milhares de fãs.

Nota de pesar na íntegra:

Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento de um dos maiores nomes da música sertaneja, o tocantinense Rick, da dupla Rick e Renner, aos 59 anos.

Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, é natural de Monte do Carmo e foi também secretário de Promoção Cultural do Governo do Tocantins em 2014.

Com sua voz marcante, simplicidade, e forte influência da música raiz de sua terra natal, Rick levou emoção ao longo da sua carreira com os sucessos “Ela é demais” e “Nos bares da cidade”.

Sua partida deixa um vazio nos palcos, mas seu legado permanecerá vivo no coração de milhares de fãs. Neste momento de dor, manifesto minha solidariedade aos familiares e amigos de Rick e das demais vítimas do acidente, bem como a todos os admiradores que tiveram o privilégio de acompanhar sua trajetória.

Wanderlei Barbosa

Governador do Tocantins