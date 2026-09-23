Eduardo Fortes consolida como maior força majoritária no Sul e Sudeste do Estado do Tocantins

Enquanto o cenário político impõe desafios para a mobilização de eleitores nesta campanha, o deputado estadual e candidato à reeleição Eduardo Fortes (Republicanos) demonstra força ao bater recordes consecutivos de público nas regiões Sul e Sudeste do estado. Por onde passa, o parlamentar tem transformado encontros comunitários em grandes atos de apoio popular.

Por Redação

Recentemente, Fortes cumpriu uma extensa maratona no Sudeste tocantinense, somando passagens por 15 municípios. As agendas incluíram reuniões políticas com lideranças regionais, conversas diretas com moradores, visitas a assentamentos e diálogo aberto com a população local.

Já na região Sul, considerada seu principal reduto político, o deputado mantém ritmo acelerado de compromissos. A expressiva presença de apoiadores em cada cidade visitada consolida sua liderança na disputa e reforça o alinhamento de seu mandato com as demandas da população local.