El Niño 2026: calor extremo e baixa umidade elevam risco de incêndios no Tocantins alerta Defesa Civil de Palmas

Por Wesley Silas A Defesa Civil Municipal de Palmas intensificou o monitoramento de áreas de risco diante da previsão de calor extremo e de baixa umidade relativa do ar no Tocantins, efeito do El Niño de 2026, que atinge forte intensidade. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê umidade de 20% nesta quarta-feira (23) e temperaturas máximas de até 39°C até quinta-feira (24).

Redução de jornada na limpeza urbana

O calor e a baixa umidade do ar levaram a Prefeitura de Palmas a reduzir, temporariamente, a jornada dos trabalhadores da limpeza urbana. O Decreto nº 2.991, publicado no Diário Oficial do Município no dia 21, reduz para seis horas diárias, de 26 de setembro a 31 de outubro de 2026, a jornada dos servidores municipais que atuam em atividades de limpeza urbana expostas ao calor intenso e à radiação solar.

Alertas do Inmet

Palmas está sob alerta laranja de baixa umidade nesta terça-feira (22), com umidade relativa do ar podendo ficar abaixo de 20%, segundo aviso do Inmet. Classificada como perigo, a sinalização tem validade das 10h às 21h e aponta riscos de incêndios florestais e à saúde da população. Para quarta-feira (23), o Inmet emitiu alerta amarelo, de perigo potencial, com umidade entre 30% e 20%, das 9h às 23h59.

A combinação entre temperaturas elevadas e baixos índices de umidade contribui para o aumento do risco de incêndios em áreas de vegetação e pode agravar os efeitos do tempo seco sobre a saúde, como ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. A previsão do tempo consultada nesta terça-feira indica temperaturas máximas de até 39°C até quinta-feira (24).

Fumaça e combate a incêndios

A condição de tempo seco já era percebida na Capital nesta terça-feira, que amanheceu com presença de fumaça em diferentes pontos. A Defesa Civil informou que, desde o último sábado, foram realizados nove combates a incêndios nas regiões norte, setor Orla, Jardim Taquari, Morada do Sol e Flamboyant. Segundo o órgão, a menor velocidade do vento registrada na região pode ter contribuído para a permanência da fumaça próxima à superfície, dificultando sua dispersão e favorecendo maior concentração no perímetro urbano.

Monitoramento é intensificado

Durante períodos de baixa umidade, a Defesa Civil cruza informações meteorológicas e registros de ocorrências para direcionar as equipes às áreas com maior possibilidade de novos focos. O monitoramento utiliza dados do Inmet, MapBiomas, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), além do histórico recente de incêndios registrados no município.

O gerente de Prevenção e Mitigação de Desastres da Defesa Civil, Arthur Mendonça Simões, destacou que o acompanhamento permite concentrar a atenção em locais que apresentam maior risco. “Com as condições de baixa umidade, calor e ocorrência de incêndios nos últimos dias, intensificamos o monitoramento das áreas que já tiveram registros e de outros pontos considerados mais suscetíveis. O cruzamento dessas informações ajuda as equipes a identificar possíveis reignições e agir com mais rapidez diante de novos focos.”

Saúde e prevenção

A Defesa Civil orienta a população a manter a hidratação, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes e secas do dia, além de utilizar hidratante para a pele e manter os ambientes umidificados. Mesmo com a mudança do alerta para o nível amarelo na quarta-feira, os cuidados devem ser mantidos.

Para reduzir o risco de incêndios, a orientação é não utilizar fogo para limpeza de terrenos ou áreas de vegetação e evitar o descarte de materiais que possam iniciar combustões em locais abertos. Em caso de incêndio, a população deve acionar imediatamente a Defesa Civil, pelo telefone 153, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Impacto ambiental