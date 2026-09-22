Grupo é denunciado por suposto esquema de golpes digitais de mais de R$ 10 milhões no Tocantins

da redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou 25 pessoas investigadas na Operação Falsum Imperium, que apura um esquema de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro com movimentação superior a R$ 10 milhões. Segundo a investigação, o grupo utilizava páginas e anúncios falsos que imitavam empresas conhecidas para atrair vítimas interessadas principalmente em passagens aéreas, viagens, pacotes turísticos e outros produtos. As campanhas teriam alcançado mais de três milhões de usuários nas redes sociais.

De acordo com o MPTO, a organização teria divisão de tarefas entre diferentes núcleos, responsáveis pelo comando, gerenciamento de contas, movimentação financeira e ocultação de patrimônio. O dinheiro obtido nas fraudes teria sido transferido entre diversas contas, além de convertido em criptoativos e utilizado na compra de veículos e imóveis. Os denunciados são acusados, conforme a participação atribuída a cada um, de crimes como organização criminosa, estelionato por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O Ministério Público também solicitou à Justiça medidas como prisões preventivas e perda de bens supostamente relacionados às atividades investigadas.