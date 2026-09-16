FICCO/TO combate apoio logístico e financeiro de grupo criminoso

da redação

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) deflagrou, nesta quarta-feira (16/9), a Operação Rota Araguaia II, com o objetivo de desarticular núcleo responsável pelo suporte logístico e financeiro de uma organização criminosa especializada no tráfico transnacional de drogas e na lavagem de capitais.

São cumpridos dois mandados de busca e apreensão, na cidade de Águas Lindas de Goiás/GO, expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins. As medidas têm como objetivo coletar elementos de prova que contribuam para o aprofundamento das investigações e para a identificação de outros envolvidos nas atividades investigadas.

Além das buscas, a Justiça Federal determinou o sequestro e o bloqueio de bens e ativos financeiros até o montante de R$ 412,5 milhões. A medida visa descapitalizar a estrutura criminosa e assegurar a reparação dos danos causados pelas atividades ilícitas investigadas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa transnacional, tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais.

A FICCO/TO é composta pela Polícia Federal, e pelas Polícias Civil, Militar e Penal do Tocantins.