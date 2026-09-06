Engenheiro é preso em Palmas suspeito de simular furto de caminhonete para receber seguro

da redação

Um engenheiro agrimensor e agrônomo, de 39 anos, foi preso preventivamente em Palmas, na sexta-feira (4), suspeito de criar uma falsa ocorrência de furto de uma caminhonete de luxo com o objetivo de receber o valor do seguro. Segundo a Polícia Civil, o homem registrou um boletim de ocorrência informando que o próprio veículo havia sido furtado, mas as investigações da 48ª Delegacia de Polícia de Guaraí apontaram indícios de que o crime não teria acontecido. A prisão ocorreu durante a Operação Captura, ação nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Durante o cumprimento dos mandados, os investigadores apreenderam três celulares, cartões bancários e chaves de veículos na residência do suspeito, em Palmas. Em uma propriedade ligada a ele, na zona rural de Santa Rosa do Tocantins, também foram encontrados um revólver calibre .38, munições de diferentes calibres e uma munição de fuzil calibre 5.56, de uso restrito. A Polícia Civil informou ainda que existem registros anteriores envolvendo supostos furtos ou roubos de veículos e ocorrências relacionadas à perda de placas, que também serão analisados. O investigado foi levado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.