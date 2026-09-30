PF investiga fraudes contra agências da Caixa Econômica de Gurupi

Mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia/GO

Por Redação

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (30/9), a Operação Call Center, com o objetivo de investigar fraudes bancárias contra agências da Caixa Econômica Federal em Gurupi/TO.

Durante a ação, foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão em Goiânia/GO. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Federal Única de Gurupi/TO.

A investigação teve início após a identificação, em 2025, de adulterações em terminais de autoatendimento de duas agências da Caixa em Gurupi. A apuração contou com a participação de equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO).

Segundo as investigações, os envolvidos utilizavam adesivos nos caixas eletrônicos para simular uma central de atendimento telefônico e induzir usuários a fornecer informações.

O investigado poderá responder, entre outros crimes, pelo crime de estelionato majorado ao longo das investigações.