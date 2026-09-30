Debate na TV Anhanguera: Laurez critica inexperiência de Vicentinho e destinação de recursos fora do Estado

Em noite marcada por tensão e protesto inicial, o candidato do PSD confrontou Vicentinho Júnior sobre inconstância política, falta de gestão e desvio de emendas para outros Estados, enquanto Witer Naves expôs contradições no Plano de Governo.

Por Wesley Silas

O último debate entre os candidatos ao Governo do Tocantins, promovido pela TV Anhanguera, começou sob forte tensão política. Logo na abertura, a transmissão foi marcada pelo protesto de Ataídes Oliveira (Novo), motivado pelo descumprimento de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Superado o impasse, o confronto de ideias escancarou estratégias opostas e expôs a fragilidade de desempenho de alguns postulantes ao Palácio Araguaia.

Enquanto candidatos como Laurez Moreira (PSD) e o Professor Witer Naves (PSOL) demonstraram capacidade de síntese e clareza na exposição de propostas em tempo reduzido, o deputado Vicentinho Júnior acumulou momentos de esquiva, optando por desviar do foco central dos questionamentos.

Laurez aponta inexperiência administrativa e inconstância política de Vicentinho

Um dos momentos mais agudos do debate ocorreu quando Laurez Moreira confrontou diretamente a inconstância e as frequentes mudanças de rumo na trajetória política de Vicentinho — que oscilou entre projetos para deputado federal, Senado e, agora, o Governo do Estado. Laurez questionou se o candidato pretende governar sempre mudando de direção e cobrou maturidade executiva, afirmando que o Tocantins não pode servir de laboratório para experimentos administrativos de quem nunca geriu uma cidade, empresa ou órgão público.

Na tréplica, Vicentinho justificou sua guinada para o governo como resposta a apelos populares e buscou apelo biográfico ao citar suas origens familiares, mas evitou o cerne da crítica sobre sua falta de experiência de gestão na máquina pública.

Recursos para fora do Estado e postura evasiva

A postura de cobrança de Laurez Moreira voltou a se destacar quando o tema foram as emendas parlamentares e os investimentos públicos. Laurez lamentou publicamente o fato de Vicentinho destinar recursos de suas emendas para estados vizinhos em vez de aplicá-los no fortalecimento e aperfeiçoamento da máquina pública do Tocantins.

Ao longo do bloco, observou-se que Vicentinho deixou de responder diretamente a questionamentos centrais, aproveitando o tempo de tréplica e perguntas para se autoafirmar e tentar desqualificar adversários, como a candidata Professora Dorinha, em vez de contrapor com dados e planejamento estruturado.

Questionamento sobre a Saúde e o Plano de Governo

O ponto alto da cobrança técnica sobre propostas veio com o Professor Witer Naves (PSOL). Witer colocou Vicentinho contra a parede ao questioná-lo sobre as diretrizes para a atenção primária descritas na página 197 de seu próprio Plano de Governo.

Em vez de esclarecer o projeto ou defender a proposta técnica contida no documento, Vicentinho preferiu desviar do assunto e atacar a gestão estadual, deixando o questionamento sem resposta objetiva. Aproveitando o tema, Witer Naves defendeu com ênfase a importância do Prêmio Município Saudável, argumentando que as políticas públicas no setor da saúde devem ser equilibradas, integradas e focadas na realidade dos municípios tocantinenses.

Balanço do confronto

O debate da TV Anhanguera evidenciou que a disputa pelo Palácio Araguaia exige mais do que retórica defensiva. Enquanto os eleitores buscam clareza sobre o futuro administrativo do Estado, a noite revelou contrastes profundos entre a consistência de propostas e a tentativa de blindagem diante de cobranças diretas sobre gestão, aplicação de recursos e coerência política.