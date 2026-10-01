Advogado é preso em Araguaína após denúncia de disparo de arma de fogo

da redação

Um advogado de 28 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (1º), em Araguaína, no norte do Tocantins. A abordagem ocorreu na BR-153, por volta das 5h30, após uma denúncia de disparo de arma de fogo em um estabelecimento comercial no setor Jardim dos Ipês. Segundo a PM, o veículo conduzido pelo suspeito trafegava com alterações de trajetória, e o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, cinco munições intactas, uma munição deflagrada e duas porções de substância semelhante à cocaína. O advogado foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi autuado pelos fatos registrados na ocorrência. Em nota, a OAB Subseção de Araguaína informou que acompanhou a prisão para assegurar as prerrogativas profissionais e que o caso será encaminhado ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-TO para análise e possíveis providências.