Polícia Militar prende assaltante que roubou moto e fez outras vítimas em Gurupi

Da redação

A Polícia Militar prendeu na noite desta quarta-feira, 30 de setembro, um homem suspeito de praticar uma série de assaltos na cidade de Gurupi, no sul do Tocantins. Segundo a PM, o autor chegou a roubar uma motocicleta e também fez outras vítimas na cidade, agindo de forma violenta e gerando pânico na região.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito uma arma de fogo, uma arma branca e diversos objetos pertencentes às vítimas, que foram recuperados e devolvidos. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Central de Flagrantes de Gurupi, onde permanece à disposição da Justiça.