Corpo é encontrado carbonizado dentro de carro incendiado na saída de Palmas para Lajeado

da redação

Um corpo foi localizado dentro de um carro que foi incendiado na tarde desta terça-feira (8), em Palmas. O veículo estava em chamas a cerca de 800 metros de um posto de combustíveis, próximo à entrada de uma propriedade particular, às margens da TO-010, na saída da capital em direção a Lajeado. A vítima, encontrada no banco do motorista, ainda não havia sido identificada pelas autoridades.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio e encontrou o automóvel completamente tomado pelas chamas. Depois que o fogo foi combatido e a fumaça diminuiu, os bombeiros localizaram o corpo carbonizado no interior do veículo. A Polícia Militar isolou a área para preservar o local para a Perícia Técnica e para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar pelos procedimentos necessários para identificação e esclarecimento da causa da morte.