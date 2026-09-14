‘Malu Navalha’ é presa no Tocantins suspeita de integrar esquema milionário

da redação

Uma mulher conhecida como “Malu Navalha” foi presa no Tocantins, suspeita de envolvimento em um esquema criminoso que teria movimentado cerca de R$ 10 milhões. A prisão faz parte de uma investigação das forças de segurança para identificar integrantes e o funcionamento do grupo.

Segundo as informações divulgadas, a suspeita teria participação nas atividades investigadas e foi alvo de medidas determinadas pela Justiça.

A operação busca reunir provas sobre a atuação dos envolvidos e esclarecer a origem e a movimentação dos valores que teriam circulado pelo esquema.

Após a prisão, “Malu Navalha” foi encaminhada para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. As investigações devem continuar para identificar outros possíveis participantes e detalhar a extensão do esquema.