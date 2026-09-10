Motorista é preso com mais de 200 kg de drogas escondidos em caminhonete no Tocantins

da redação

Um motorista de 45 anos foi preso nesta quinta-feira (10) após ser flagrado transportando 209 quilos de drogas em uma caminhonete, no município de Pequizeiro, na região centro-norte do Tocantins. A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na TO-336, depois que os agentes receberam informações sobre um veículo que estaria utilizando uma rota considerada incomum para evitar a fiscalização. Durante a vistoria, os policiais localizaram diversos pacotes de entorpecentes escondidos na parte interna do veículo, próximo ao estepe.

A carga apreendida era composta por 172,8 quilos de cocaína e 36,2 quilos de pasta base de cocaína, distribuídos em cerca de 200 pacotes. Segundo a PRF, o motorista afirmou que havia recebido a caminhonete já carregada em Caseara, com a missão de levar a droga até a região do trevo de Couto Magalhães, onde receberia pelo transporte. O homem foi preso e encaminhado, junto com o veículo e os entorpecentes, para a Delegacia da Polícia Civil em Guaraí, onde o caso será investigado.