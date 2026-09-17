Homem é morto em avenida de Gurupi e suspeito é preso em flagrante

da redação

Um homicídio foi registrado na madrugada desta quinta-feira (17), na Avenida Livre, na saída para Peixe, em Gurupi. A vítima foi identificada como Gilmar Rodrigues Machado, de 56 anos, conhecido como “Cabeça de Ovo”. Ele foi encontrado caído ao chão e uma equipe do Samu esteve no local.

Segundo testemunhas, o suspeito estaria em uma motocicleta vermelha e usando capacete sem viseira. Durante o registro da ocorrência, testemunhas informaram que o homem estaria em um bar próximo e teria afirmado que acabara de matar uma pessoa, além de ainda estar com uma faca.

Policiais foram até o estabelecimento e prenderam em flagrante Matheus de Souza Martins, de 27 anos. A motocicleta apontada como utilizada no crime também foi apreendida. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias e a motivação do homicídio.