Operação Pedra da Vez prende cinco suspeitos e apreende drogas e armas em Figueirópolis

da redação

Uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas terminou com cinco pessoas presas em flagrante e uma adolescente apreendida nesta sexta-feira (18), em Figueirópolis, no sul do Tocantins. Batizada de Operação Pedra da Vez, a ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão em imóveis investigados como possíveis pontos de venda de drogas. Segundo a polícia, entorpecentes foram encontrados em quase todos os endereços vistoriados.

Durante as diligências, foram apreendidas drogas, quatro armas de fabricação artesanal, uma arma calibre .24 e um simulacro. Dois investigados não foram localizados e são considerados foragidos.

A operação contou com policiais da 90ª Delegacia de Figueirópolis, 7ª Delegacia Regional de Gurupi, Polícia Militar e Canil da Força Tática do 4º Batalhão. Os presos foram encaminhados às unidades prisionais, enquanto as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.