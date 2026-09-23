Nikolas Ferreira anuncia apoio a Eli Borges na corrida pelo Senado do Tocantins

da redação

O deputado federal Nikolas Ferreira declarou apoio à candidatura de Eli Borges (Republicanos) ao Senado pelo Tocantins. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o parlamentar pediu aos eleitores tocantinenses que votem em Eli e destacou a convivência dos dois na Câmara dos Deputados. Segundo Nikolas, a atuação conjunta no Congresso foi uma das razões para a confiança depositada no candidato.

Durante a declaração, Nikolas também relacionou a eleição ao debate nacional sobre instituições e o papel do Judiciário, mencionando os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

O apoio se soma a outras manifestações de lideranças nacionais que passaram a integrar a comunicação da campanha de Eli Borges, entre elas Michelle Bolsonaro, Damares Alves e Gustavo Gayer. Com isso, a disputa por duas vagas ao Senado no Tocantins passa a contar também com manifestações de figuras de projeção nacional.