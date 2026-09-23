Grupo Tocantins com Lula se reúne na região norte de Palmas e reforça mobilização

da redação

O projeto Tocantins com Lula realizou, nesta terça-feira (22), mais uma mobilização em Palmas, desta vez na região norte da Capital. Organizado pelo vereador Folha e pela ex-senadora Kátia Abreu, coordenadora da Campanha de Lula no Tocantins, o encontro reuniu apoiadores, lideranças comunitárias e representantes de movimentos sociais em torno da campanha do presidente Lula.

Um dos mais atuantes apoiadores de Lula no Tocantins, o vereador Folha destacou a importância de ampliar o diálogo com a população e intensificar a presença da campanha nos bairros. Ao lado da vereadora Thamires Lima, do Coletivo Somos, o vereador reforçou a mobilização das lideranças locais e a participação popular nesta reta final da campanha.

Coordenadora da campanha de Lula no Tocantins, a ex-senadora Kátia Abreu teve participação marcante no encontro. Ela conversou com os participantes, destacou ações do Governo Federal que chegam ao Tocantins e reforçou a importância da mobilização nas ruas. Kátia vem percorrendo diferentes regiões do Estado e liderando uma agenda de caminhadas, carreatas e encontros com diversos segmentos da sociedade.

A reunião na região norte de Palmas integra a estratégia do Tocantins com Lula de ampliar as ações de rua e aproximar a campanha das comunidades. Nas últimas semanas, o movimento intensificou sua presença em Palmas e no interior, reunindo apoiadores em atividades com trabalhadores, jovens, mulheres, evangélicos, representantes da cultura, movimentos populares e lideranças políticas e comunitárias.