Witer Naves coloca segurança hídrica no centro de sua proposta para o Tocantins

Candidato ao Governo defende integração entre proteção do Cerrado, saneamento, gestão das águas e planejamento de longo prazo

Por Redação

A segurança hídrica aparece como um dos principais eixos da proposta de governo de Witer Naves para o Tocantins. O candidato defende que a gestão da água seja tratada como uma política estratégica, articulando preservação ambiental, saneamento, desenvolvimento regional e adaptação às mudanças climáticas.

Entre as propostas apresentadas está a criação do Instituto Tocantinense das Águas, Saneamento e Mudanças Climáticas, concebido para integrar políticas relacionadas à gestão dos recursos hídricos, saneamento e enfrentamento dos impactos climáticos.

A proposta também prevê o fortalecimento da gestão das bacias hidrográficas, aprimoramento do sistema de outorgas e ações de recuperação de nascentes e matas ciliares.

Para Witer, o debate sobre água precisa acompanhar o processo de expansão econômica do Tocantins, especialmente em regiões inseridas na dinâmica do Matopiba. O candidato relaciona a preservação do Cerrado à manutenção dos recursos hídricos e defende que decisões sobre produção, infraestrutura e ocupação territorial considerem a disponibilidade de água no longo prazo.

“Não há segurança hídrica sem proteger o Cerrado.”

A proposta inclui ainda atenção a estruturas hídricas consideradas estratégicas para o Estado, como o sistema relacionado ao Aquífero Urucuia e aos rios utilizados para abastecimento, produção e desenvolvimento regional.

O tema também se conecta a outra frente defendida pelo candidato: o planejamento das políticas públicas com base em dados e avaliação de resultados. O plano de governo prevê a criação do Instituto Tocantinense de Estatística, Planejamento e Avaliação, destinado à produção de indicadores e ao acompanhamento das políticas públicas estaduais.

A estratégia apresentada por Witer associa, assim, meio ambiente, água, planejamento e desenvolvimento regional dentro de uma mesma agenda de governo.

A proposta coloca uma questão que ultrapassa o período eleitoral: como garantir que o crescimento econômico do Tocantins seja acompanhado pela preservação dos recursos naturais que sustentam suas cidades, sua produção e seu futuro?