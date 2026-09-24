Em Araguaína, Laurez Moreira defende aplicação responsável de recursos e políticas públicas para pessoas mais vulneráveis

Por Redação

O candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), defendeu o uso responsável do dinheiro público e a implementação de políticas públicas voltadas à população mais vulnerável durante a passagem da Caravana Pra Frente Tocantins por Araguaína, nesta quarta-feira, 23. Na cidade, o candidato realizou duas carreatas ao longo do dia e, à noite, reuniu-se com apoiadores e candidatos do Time do Lula no Tocantins, no Lions Club.

Ao lado do candidato a vice-governador, Coronel Silva Neto (PSD), e de Paulo Mourão (PT), que concorre a uma vaga no Senado Federal, Laurez dialogou com a população araguainense e defendeu a utilização dos recursos públicos de forma consciente e responsável, de modo a viabilizar novos investimentos na saúde, na educação, na habitação e nas demais áreas.

Esse planejamento e aplicação responsáveis são essenciais, segundo o candidato, para garantir os direitos básicos da população, sobretudo daqueles que mais precisam, como as pessoas em situação de vulnerabilidade. Na área da habitação, Laurez Moreira se comprometeu a construir 30 mil moradias populares e a realizar a regularização fundiária nas áreas urbana e rural.

Além disso, Laurez apontou como prioridade a conclusão do Hospital Geral de Araguaína, uma obra iniciada há mais de 14 anos e que ainda não foi concluída. Para o candidato, a situação é um exemplo palpável do desrespeito à aplicação dos recursos públicos no Tocantins. Na área da educação, voltou a defender a implantação de escolas de tempo integral com formação profissional para estudantes do ensino médio, além do fortalecimento e da expansão do Programa Pé-de-Meia, do presidente Lula.

“Nosso compromisso é fazer o dinheiro público chegar onde ele realmente precisa chegar. Vamos planejar, aplicar os recursos com responsabilidade e transformar esse investimento em serviços e políticas públicas que melhorem a vida das pessoas. Isso significa cuidar da saúde, garantir moradia digna, ampliar as oportunidades na educação e dar atenção especial a quem mais precisa. É assim que vamos construir um Tocantins mais justo e com mais oportunidades para todos”, afirmou Laurez Moreira.