TSE reverte decisão do TRE-TO e confirma registro de Coronel Barbosa

da redação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reformou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) e deferiu o registro de candidatura de Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, conhecido como Coronel Barbosa, para deputado federal nas Eleições 2026. A decisão foi tomada pelo ministro André Mendonça, relator do recurso, que considerou improcedente a ação que questionava o registro. No TRE-TO, a candidatura havia sido indeferida por 4 votos a 3.

Na análise do recurso, o ministro afirmou que não foram apresentadas provas suficientes de que Barbosa tenha continuado a exercer, após sua exoneração em 31 de março de 2026, poderes de comando, gestão ou direção da Polícia Militar do Tocantins. A decisão também considerou que a participação do candidato em uma solenidade em São Paulo foi um episódio pontual e ocorreu por determinação do novo comandante-geral. Com a decisão do TSE, foi afastada a causa de inelegibilidade discutida no processo e o registro da candidatura foi deferido.