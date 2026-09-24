Pesquisa Quaest: Dorinha chega a 48,3% dos validos contra 33,3% de Vicentinho Jr

Por Redação

A candidata ao governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), chegou a 48,3% dos votos válidos na nova pesquisa Quaest para o Governo do Tocantins, enquanto o segundo colocado, Vicentinho Júnior (PSDB), aparece com 33,3%. A diferença entre os dois é de 15 pontos percentuais – nessa conta são retirados do cálculo os indecisos e aqueles que afirmam votar em branco ou nulo.

O Tocantins tem atualmente 1.182.768 eleitores aptos a votar, segundo o TRE-TO (Tribunal Regional Eleitoral). Aplicado o percentual de 13% de branco nulos e indecisos a pesquisa considera como válidos cerca de 1,029 milhão eleitores. Assim, a diferença registrada entre Dorinha e Vicentinho corresponderia a aproximadamente 154 mil votos. Nesta projeção, em termos nominais, Dorinha teria cerca de 497 mil votos, contra 343 mil para o segundo colocado.

Com 48,3% das intenções de voto, Dorinha fica a apenas 1,7 ponto percentual de vencer a eleição já no dia 4 de outubro – cerca de 17,5 mil eleitores em números totais.

Segundo turno

Na simulação de um eventual segundo Dorinha tem 58,1% dos votos válidos, contra 41,9% de Vicentinho Jr, uma diferença de 16,2 pontos percentuais, cerca de 166,7 mil votos em termos nominais.

Metodologia

A Quaest ouviu 804 eleitores entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número TO-00371/2026. A pesquisa foi divulgada pela Globo/TV Anhanguera na noite quarta-feira, 23 de setembro.

Veja mais sobre a pesquisa aqui: https://g1.globo.com/to/tocantins/eleicoes/2026/noticia/2026/09/23/quaest-no-to-professora-dorinha-42percent-vicentinho-junior-29percent.ghtml