Em Gurupi, Marcos Junior defende renovação e reforça intenção de representar o município na Assembleia

da redação

O candidato a deputado estadual Marcos Junior esteve em Gurupi durante uma reunião política que reuniu amigos, apoiadores e lideranças locais. Durante o encontro, o candidato destacou a importância da renovação na política e afirmou que pretende levar as demandas da população gurupiense para a Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), caso seja eleito.

Entre os presentes estavam Wilderson, Régis Caio e Neto Leão, além de outros apoiadores que participaram da reunião. Marcos Junior agradeceu a presença dos participantes e afirmou ter ficado satisfeito com a receptividade encontrada no município.

Segundo o candidato, o encontro demonstrou apoio à proposta de renovação política. “Gurupi mostrou que acredita na renovação e eu quero estar na Aleto para representar as demandas da nossa gente gurupiense”, declarou Marcos Junior. A agenda faz parte da mobilização do candidato durante o período eleitoral no Tocantins.