Esposa de Ataídes cobra explicações de esposa de Vicentinho sobre R$ 85 milhões citados em investigação da PF

Da redação

A disputa pelo Governo do Tocantins ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (4). Natália de Souza, esposa do candidato Ataídes Oliveira (Novo), publicou um vídeo nas redes sociais em que questiona a esposa do candidato Vicentinho Júnior sobre a origem de R$ 85 milhões em créditos bancários registrados em uma empresa ligada a ela. No vídeo, Natália cita informações atribuídas a um relatório da Polícia Federal e questiona de onde teriam vindo os valores, defendendo que o assunto seja esclarecido publicamente.

A referência está relacionada à Operação Overclean, que investiga suspeitas envolvendo contratos públicos e movimentações financeiras. Segundo informações divulgadas anteriormente com base no relatório da PF, a empresa GMD Borba Distribuidora, registrada em nome da esposa de Vicentinho, teria recebido R$ 85 milhões em créditos e registrado outros R$ 85 milhões em débitos entre janeiro de 2019 e abril de 2025.

No vídeo, Natália ressalta que não está fazendo uma condenação, mas cobrando transparência sobre os valores. Vicentinho Júnior, por sua vez, já negou irregularidades e afirmou que não possui condenação relacionada ao caso.