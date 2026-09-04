Gaguim acusa Alexandre Guimarães de ignorar Gurupi após votação expressiva: “Não mandou nem R$ 500 mil”

Em ato promovido por Luana Nunes, candidato ao Senado contrasta os R$ 60 milhões em emendas que enviou à cidade com a falta de recursos do adversário votado no município, Alexandre Guimarães.

Por Wesley Silas

O deputado federal e candidato ao Senado Carlos Gaguim (União Brasil) participou, nesta quinta-feira (3), do comício de campanha promovido pela candidata a deputada federal Luana Nunes (União Brasil) em Gurupi. O evento reuniu a candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), o senador Eduardo Gomes (PL) e a prefeita Josi Nunes (União Brasil).

Durante seu discurso, Gaguim anunciou a destinação de novos recursos para o município e direcionou críticas diretas ao candidato ao Senado Alexandre Guimarães, cobrando coerência no envio de verbas orçamentárias para o Sul do estado.

Anúncio de recursos e propostas para Gurupi

Durante o pronunciamento, Gaguim listou compromissos financeiros firmados com entidades e instituições de ensino locais. O parlamentar confirmou a alocação de R$ 1 milhão em emendas para melhorias na infraestrutura do Sindicato Rural de Gurupi e citou o andamento do projeto para a implantação do campus da Universidade do UnirG.

Segundo o candidato, a viabilização das demandas na área da educação e do agronegócio ocorre em parceria com a chapa majoritária e com a pré-candidata Luana Nunes.

Embate sobre repasses orçamentários

Ao abordar a disputa pelas vagas no Senado Federal, Carlos Gaguim nominou o adversário Alexandre Guimarães ao comparar os volumes de recursos indicados por cada parlamentar para o município. Gaguim declarou ter destinado mais de R$ 60 milhões em emendas para a gestão de Josi Nunes ao longo do mandato, enquanto acusou o oponente de não ter correspondido à votação expressiva que obteve nas urnas locais:

“Ele teve mais voto do que o Gaguim aqui nas eleições (…), mas eu honrei esses votos e coloquei mais de R$ 60 milhões e confiei nessa mulher, enquanto ele não colocou nem R$ 500 mil para essa cidade e fica querendo ser senador de Gurupi. Nós não podemos aceitar”, pontuou.

O candidato concluiu a fala afirmando que sua atuação política se pauta por entregas diretas e volume de obras, em contraponto a discursos focados em redes sociais, e reforçou o alinhamento com a candidatura de Professora Dorinha ao Palácio Araguaia.